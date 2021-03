Hondenuitlater Lady Gaga reageert op schietpartij en ontvoering

Toen hij in West Hollywood de drie honden van Lady Gaga aan het uitlaten was, werd Fischer door twee gewapende mannen overvallen en neergeschoten. Ze wisten twee van haar Franse bulldogs mee te nemen; Asia wist te ontsnappen. „Terwijl de auto ervandoor ging en het bloed uit mijn schotwond gutste, kwam er een engel aan die naast me ging liggen. Mijn paniek verminderde en ik werd rustiger toen ik naar haar keek. Zelfs toen ik besefte dat het bloed rond haar kleine lichaam van mij was”, blikt hij terug.

De hondenoppas hield Asia stevig vast en dacht aan al hun mooie momenten samen. Ook nam hij zichzelf op dat moment voor er alles aan te doen om de andere twee honden en zichzelf te redden. „Ik keek naar mijn beschermengel en haar bibberende lijfje, en was dankbaar dat het in ieder geval goed zou komen met haar.”

Ook met Fischer zelf komt het goed, hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Gaga’s andere honden Gustav en Koji werden afgelopen weekend teruggevonden. De zangeres, die in Rome is vanwege filmopnames, had een beloning van een half miljoen dollar uitgeloofd voor de veilige terugkeer van de bulldogs.