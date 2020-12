Carlo de Wijs bouwt zijn ultieme Hammond-orgel

Carlo de Wijs en zijn uitvoerig verbouwde blauwe Hammond B3. Ⓒ Foto Fred Libochant

Welkom in de wondere wereld van de orgelman. Carlo de Wijs (58) is in Nederland al decennia de man die je hebben moet als je op zoek bent naar die oude, uitgesproken Hammond-sound. Na vijftien jaar bedenken en bouwen nadert hij nu voltooiing van zijn eigen, ultieme exemplaar van dit legendarische instrument. Toch?