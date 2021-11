Henk Poort: ’Ik ben begonnen aan mijn tweede jeugd’

Buitenland

Rapper Travis Scott wist niet wat er gaande was tijdens gedrang

Rapper Travis Scott heeft naar eigen zeggen niet in de gaten gehad dat zijn Astroworld Festival in Houston volledig uit de hand liep. De rapper laat in een tweede reactie op het drama weten dat hij de autoriteiten helpt om uit te zoeken hoe het is misgegaan. Vrijdag overleden zeker acht bezoekers in...