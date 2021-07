Hailey Bieber ontkent zwangerschapsgeruchten

Wat hij daar precies mee bedoelde is niet duidelijk, maar zijn echtgenote schreef onder de post op Instagram: „Je moet het bijschrift even veranderen in ’hondenmoeder en -vader’, voordat iedereen het weer verkeerd begrijpt.”

De 27-jarige zanger en het 24-jarige model stapten in 2018 in het huwelijksbootje. In een interview in de talkshow van Ellen DeGeneres liet Justin vorig jaar weten dat Hailey nog niet klaar was voor het moederschap, en dat hij daar geen problemen mee had.