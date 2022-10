’Cuba Gooding Jr. ontloopt celstraf in aanrandingszaak’

De 54-jarige Jerry Maguire-ster moest als onderdeel van de deal met de openbaar aanklager onder meer zes maanden therapie volgen. Die behandeling zal hij doorzetten. Als Gooding zich niet aan alle voorwaarden had gehouden dan zou hij een celstraf van maximaal een jaar hebben gekregen.

De acteur werd in 2019 opgepakt nadat een vrouw hem ervan had beschuldigd dat hij zonder toestemming in haar borst had geknepen in een nachtclub in New York. Later werd Gooding ook door twee andere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag op diezelfde avond, maar hij heeft alleen het eerste incident toegegeven in de rechtbank.

Tegen de acteur loopt nog wel een rechtszaak wegens verkrachting. Een vrouw zegt in 2013 in New York door Gooding te zijn belaagd. Hij ontkent dat.