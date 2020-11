Nieuwe videogame James Bond

De game krijgt in ieder geval een gloednieuw verhaal waarin de speler teruggaat naar het begin van de carrière van de Britse geheim agent op weg naar het verdienen van zijn befaamde 00-status.

Wanneer de game uit moet komen, is nog niet bekend. IO Interactive is momenteel op zoek naar talenten die het team komen versterken tijdens de ontwikkelingsfase.

In het verleden werden wel vaker videogames van James Bond uitgegeven, maar die waren (losjes) gebaseerd op films die rond diezelfde periode in de bioscoop verschenen. Denk aan Goldeneye (1997) of Nightfire (2002), waarin Bond de gelijkenis van Pierce Brosnan had, of Quantom of Solace uit 2008 met Daniel Craig in de hoofdrol.