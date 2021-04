Duncan Laurence debuteert in prestigieuze Billboard Hot 100

In het recente verleden wisten voornamelijk Nederlandse dj’s als Martin Garrix, Tiësto en Afrojack een plekje in de bekende hitparade te bemachtigen. De laatste keer dat een Nederlandse zanger in de Billboard Hot 100 terechtkwam, was in 2016. Toen haalde Mr. Probz met Waves plek 95.

De regerend winnaar van het Eurovisie Songfestival heeft zijn opkomende populariteit in de VS onder andere te danken aan recente optredens in tv-programma’s als The Ellen DeGeneres Show en The Today Show. Ook de app TikTok zorgde voor een opleving van Duncans hit Arcade. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is.

Bekijk ook: Duncan Laurence slaat handen ineen met OneRepublic