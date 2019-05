Twee nieuwe Nederlandse leden Academy

Arjen Tuiten Ⓒ Hollandse Hoogte

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences telt sinds maandag twee nieuwe Nederlandse leden: grimeur Arjen Tuiten en filmproducente Cilia van Dijk. Zij zitten tussen de in totaal 928 namen die een uitnodiging hebben gekregen en mogen, als ze die accepteren, voortaan meestemmen welke film een Oscar verdient.