Ariana Grande zegt optredens af: teveel pijn om te slikken

Zaterdag waarschuwde de 26-jarige haar fans al dat ze helemaal niet lekker was en niet zeker wist of het concert de dag erna door kon gaan. De zangeres liet weten aan een infuus met medicatie te hangen in de hoop op een snel herstel. Zondag liet ze in een video echter weten: „Toen ik vandaag wakker werd, voelde ik me nog tien keer slechter, het doet zo’n pijn om te slikken. Ik ben er kapot van. Dank voor jullie begrip en lieve berichten, het spijt me zo.”

Ariana liet weten haar fans op de hoogte te houden van haar toestand. „Ik laat het horen zodra ik weet wat er aan de hand is met mijn lichaam.”