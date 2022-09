The Walking Dead-acteur Norman Reedus wordt geëerd met ster op Hollywood Walk of Fame

„Deze fanfavoriet laat constant zijn talent zien. Van acteur tot regisseur tot artiest, zijn talent kent geen grenzen”, zegt Ana Martinez, producer van de Hollywood Walk of Fame. „Norman’s ster zal op gepaste wijze worden geplaatst in de buurt van de ster van Night of the Living Dead-maker George A. Romero.” Bij de onthulling van de ster zullen in ieder geval regisseurs Guillermo del Toro en Greg Nicotero aanwezig zijn.

Reedus werd wereldwijd bekend door met zijn rol als Daryl Dixon in de Amerikaanse post-apocalyptische serie The Walking Dead. De reeks loopt dit najaar na 11 seizoenen op haar einde. Fans hoeven echter geen afscheid te nemen van Reedus, want als Dixon zal hij in 2023 weer te zien zijn in een spin-off van de serie. De opnames daarvoor gaan eind dit jaar van start in Frankrijk.