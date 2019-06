In de ban van TOLKIEN

Nicholas Hoult als schrijver J.R.R. Tolkien.

Monstersuccessen waren de boekverfilmingen The hobbit en The lord of the rings van regisseur Peter Jackson. Maar wie was nou precies de geestelijk vader van deze fantastische verhalen? Met Tolkien maakte de Finse cineast Dome Karukoski een biografisch drama over schrijver, taalkundige en theoloog John Ronald Reuel Tolkien. „Zijn avonturen maakten mijn donkere jeugd lichter.”