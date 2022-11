Dit brengt Rolls Royce Freddie Mercury op

De Britse popidool kocht de limousine in 1979, maar liet zich erin rondrijden omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Na het overlijden van Mercury in 1991 kwam de Rolls in bezit van zijn zus Kashmira, die de wagen in 2013 verkocht. Ze kreeg er destijds iets meer dan 85.000 euro voor.

De laatst bekende eigenaar was de Oekraïense komiek, acteur en zanger Andriy Danilko, beter bekend onder zijn artiestennaam Verka Serdoetsjka. Hij wilde de auto eigenlijk aan het Queen-museum schenken of onderdeel maken van een grote tentoonstelling in Oekraïne, maar besloot de Rolls uiteindelijk beschikbaar te stellen voor een goed doel in eigen land.

RM Sotheby's, dat geen kosten en provisie in rekening bracht, heeft niet bekendgemaakt wie de koper is. Het veilingshuis had de opbrengst vooraf geschat op 20.000 tot 30.000 pond.