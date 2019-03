WAD brengt Waddengebied tot leven

Ook de locatie van de première op 1 oktober is bijzonder: het filmdoek staat midden in een nagebouwd waddenlandschap in het WTC-complex in Leeuwarden. De film met volgens Smit ’on-Nederlandse beelden’ heeft al interesse uit het buitenland gewekt, onder meer vanuit Canada en Duitsland; mogelijk wil men de film daar uitbrengen.

Een team van vijftien personen heeft in vier jaar tijd vijfhonderd uur aan beeldmateriaal verzameld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de montage. „We zijn tot aan de grens gegaan van wat er mogelijk was”, vertelt Smit. „We hebben beelden die nog nooit zijn gemaakt.” Zo toont de film zeldzame weersverschijnselen zoals het noorderlicht, de geboorte van zeehondjes en het bijzondere leven onder water in het natuurgebied.

Aandacht

De regisseur wil dat er meer aandacht komt voor de Wadden, want hij maakt zich zorgen over het voortbestaan ervan. De winning van zout, zand en gas in zo’n zeldzaam en kwetsbaar gebied is de grootste bedreiging, volgens Smit. „Er moet een duidelijke visie worden ontwikkeld. De economische activiteiten moeten op een laag pitje komen, of helemaal worden gestopt. Anders zal de volgende generatie niet het Waddengebied hebben zoals wij dat kennen.”

Bijzonder is de muziek in de film. De musici werden meegenomen tijdens het filmen om inspiratie op te doen. Daardoor werd de muziek in bepaalde scènes sturend voor de montage, in plaats van andersom.

Mensen kunnen vanaf dinsdag kaarten kopen voor de première op 1 oktober in Leeuwarden, of wachten tot de film te zien is in de bioscoop vanaf 4 oktober.