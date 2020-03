Sesamstraat-Bert stelt bange kindjes gerust

„Het coronavirus is voor kinderen niet heel erg, en voor volwassenen ook niet: maar weinig mensen krijgen er echt veel last van”, stelt Bert. „Ook al zijn veel mensen wel in paniek.” De gele pop belooft dat in volgende afleveringen ook ’Ernie en Grover misschien ook nog even langskomen.’

Het filmpje maakt deel uit van Oranje TV, de nationale ’troostzender’ die cabaretier Paul Haenen op zijn YouTube-kanaal Betty Asfalt TV heeft gelanceerd. De podiumcoryfee wil, zolang de coronacrisis duurt, alle artiesten, schrijvers en kunstenaars van Nederland uitnodigen om in zijn theater, het Betty Asfalt Complex, korte filmpjes en bijdragen op te nemen voor het Nederlandse publiek.

Matthijs en Jinek

De bijdragen zijn gratis te zien zijn op zijn YouTube-kanaal. Onder meer acteur Tony Neef en NPO-dj Astrid de Jong hebben hun medewerking al toegezegd. Ook maakt Haenen filmpjes als zijn alter ego’s Margreet Dolman en Dominee Gremdaat.

Het Betty Asfalt Complex is al tientallen jaren een geliefd podium waar vrijwel alle grote artiesten van Nederland hun eerste try-out-voorstellingen doen. „We hopen dat alle grote namen uit Hilversum ook een keer langs willen komen”, stelt de initiatiefnemer. „Matthijs van Nieuwkerk, Linda de Mol en Eva Jinek zijn allemaal welkom. Het moet een breed, landelijk troostsignaal worden.”

Het is niet duidelijk of Van Nieuwkerk, Jinek en De Mol al hebben toegezegd ook langs te komen.