Het bittere schandaal achter de laatste prinses van Hawaï

Hoewel haar prinsessentitel in werkelijkheid niet veel voorstelde, was Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa wel een van de laatste connecties met het Hawaïaanse koninkrijk. Zondag meldde het paleis Iolani dat zij thuis op 96-jarige leeftijd haar laatste adem heeft uitgeblazen. Waar gedacht werd dat ze een vrij sprookjesachtig leven had vol rijkdom, zou er binnen de muren van het glamoureuze paleis van de prinses er een hoop drama zijn geweest.