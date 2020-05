Vera Lynn (103): ’Mijn bijzondere band met Nederland’

Ongelooflijk maar waar: Vera Lynn vierde eind maart haar 103e verjaardag. Haar onvergetelijke We’ll Meet Again zal ook vandaag, op Bevrijdingsdag, weer klinken. Ⓒ Getty Images

Ze is, ongelooflijk, nog steeds een lévende legende… VERA LYNN, de beroemde ’Sweetheart of the Forces’ werd dit voorjaar 103 en maakt 75 JAAR BEVRIJDING in goede gezondheid mee. Dat is anders dan haar grote, Nederlandse vriendin ANNEKE GRÖNLOH. Vijf jaar geleden bood Anneke háár versie van het onvergetelijke We’ll Meet Again aan, maar een weerzien van de twee vrouwen zou er nooit meer in zitten…