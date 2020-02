Dr. Pimple Popper drukt door

Geen puist te groot voor Dr. Pimple Popper Ⓒ Foto Discovery

Je houdt er van of je haat het. Een tussenweg is er niet. Toch zijn er wereldwijd zo’n 15 miljoen mensen die je geen groter plezier kunt doen dan met een filmpje van dermatoloog Dr. Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper. Deze ’popaholics’ likken hun vingers af bij een rondspuitende cyste of een ’onschuldige’ mee-eter die een onuitputtelijke krater pus blijkt te zijn.