De VRIJE VAL van Heather Locklear

Zo zag de voormalige actrice er zondagavond uit toen ze werd gearresteerd voor huiselijk geweld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze maakte furore in hitseries als Dynasty en Melrose Place, maar van het jubelende leven van HEATHER LOCKLEAR (56) is slechts bitter weinig over. Koud uit de gevangenis, is ze alweer opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis.