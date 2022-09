Premium Het beste van De Telegraaf

Haagse erepenning definitief van de baan voor legendarische pianiste ’Ook na haar dood geen waardering voor jazzfenomeen Pia Beck’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

In de vorige eeuw maakte zangeres en pianiste Pia Beck furore in de jazzscene. Ⓒ ANP/HH

Wanneer de vingers van Pia Beck de toetsen van de vleugel ook maar toucheerden, raakte het publiek al in vervoering. Met haar hoogblonde kapsel en zo goed als altijd gekleed in pastelkleurige broekpakken met een glitter blazer of colbert, was ze ook in de Verenigde Staten een absolute ster. Time Magazine gaf haar de titel The Flying Dutchess, maar tot frustratie van haar nabestaanden is een hulde in haar eigen Den Haag, op een vaas na, altijd uitgebleven...