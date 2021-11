B&B Vol liefde-Vincent is verliefd: ’We hadden het al snel heel gezellig’

Vincents inbox stroomde vol met berichten van single vrouwen, die allemaal een enkeltje naar Italië – waar Vincent woont en een B&B runt – zagen zitten. Uiteindelijk heeft de blonde Jessica zijn hart veroverd. „Ze heeft me gezien via het programma”, vertelt Vincent aan Privé. „Daarvoor hebben we ook al even contact gehad, maar het was vanwege corona nooit tot een date gekomen. Ze aarzelfde om een brief naar het programma te sturen toen ze mijn oproepje zag, maar dat heeft ze helaas niet gedaan. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het tussen mij en een van de vier kandidaten niets zou worden, hebben we weer contact met elkaar opgenomen.”

In de onderstaande video vertelt Vincent nog veel meer over zijn nieuwe liefde. De tekst gaat verder onder de video.

„Het is vanwege de afstand lastig om echt te daten. Ik woon in Italië en zij in Nederland, dus het was wel even spannend toen ze voor het eerst een weekje naar mij kwam. Jessica heeft een ticket geboekt voor vijf dagen, om te kijken of het wat kon worden. We hadden het al snel heel gezellig.”

Of Jessica naar Italië gaat verhuizen, weet de B&B-eigenaar nog niet. „Daar is het nog te pril voor. Zij komt af en toe naar mij en ik ga soms naar Nederland. Zo gaan we samen uitzoeken of het wat kan worden.”