Barbra Streisand heet Billie Eilish welkom bij select Grammy-clubje

„Welkom bij de club, Billie!” prijst de 77-jarige superster. Streisand trad het afgelopen jaar een paar keer op; zo gaf ze deze zomer voor het eerst in decennia een openluchtconcert in Londen. Hier gingen veel Nederlandse fans heen.

Eilish won zondag in de meest aansprekende categorieën: beste lied en beste single (Bad Guy), beste plaat en popalbum (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) en beste nieuwe artiest. Haar broer Finneas werd beloond met een Grammy als producer van het jaar voor het winnende album.

De zangeres zal volgende week optreden bij de uitreiking van de Oscars. De verwachting is dat zij daar de titelsong van de nieuwe Bond-film No Time to Die gaat presenteren. Het evenement is in Nederland te zien op Fox.