Amerikaans festival eert Gregg Allman

Het Peach Music Festival wordt in augustus gehouden en duurt drie dagen. De zaterdagavond staat in het teken van de tribute. Hoe die wordt ingevuld is nog niet helemaal duidelijk. Wel probeert de organisatie zoveel mogelijk muzikanten bijeen te brengen die met Allman en Trucks hebben gespeeld.

Gregg Allman overleed eind mei op 69-jarige leeftijd. Hij kwakkelde met zijn gezondheid. Met zijn band The Allman Brothers had hij in de jaren zeventig succes met hits als Jessica en Ramblin' Man.