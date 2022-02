Peiling: meerderheid Britten positief over ’Queen Camilla’

Een meerderheid van de Britten is enthousiast over de wens van koningin Elizabeth dat Camilla koningin-gemalin wordt als haar man Charles koning wordt. Zo’n 55 procent staat achter die keuze, meldt opiniepeiler JL Partners in opdracht van Daily Mail.