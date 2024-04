Baas Van Dale: Oh Oh Cherso beïnvloedde blijvend Nederlandse taal

De RTL-realityserie Oh Oh Cherso heeft de Nederlandse taal blijvend beïnvloed. Dat stelde hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale zaterdagavond in het radioprogramma Volgspot. Veel erotische afkortingen die landelijke bekendheid kregen doordat zij in deze serie veel gebezigd werden, zijn volgens Den Boon na ruim tien jaar nog steeds prominent aanwezig in het taalgebruik van vooral jongeren.

© RTL 5