Anastasia-hoofdrolspeelster Tessa beleefde topjaar

„Ik ben heel lang in Duitsland geweest, dus dit was het jaar waarin ik weer terugkwam in Nederland. Lekker bij mijn familie”, zegt Tessa, die tussen 2016 en 2018 in de Duitse versie van de musical Tarzan speelde. „En dan thuiskomen in zo’n prachtige productie en met zo’n rol”, zegt ze over Anastasia, die in september in première ging.

Ook tijdens de kerstdagen staat Tessa op de planken. „De 24e was ik thuis. De rest van de dagen sta ik met mijn andere familie, die van Anastasia, in het theater.”

Uitje

Het harde werk tijdens de feestdagen levert Tessa een flinke pluim op van Albert Verlinde, producent van de musical. „Ik ben zelf thuis met kerst, maar leef altijd ontzettend mee met en denk aan de mensen die zoveel voorstellingen spelen”, vertelt hij.

„Voor veel mensen is theater een uitje, dat doe je juist met de kerstdagen”, weet Albert. „Maar dat betekent wel dat er hard gewerkt moet worden. Dus hulde!”