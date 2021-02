Lingerielijn Rihanna is miljard dollar waard

Volgens Forbes is Savage X Fenty in 2025 de wereldwijde marktleider op het gebied van lingerie, wat een bijzonder knappe prestatie te noemen is gezien het hoge aantal concurrenten. „Rihanna’s merk heeft laten zien dat diversiteit en inclusiviteit van alle vormen, maten, toegankelijkheid en marketing tot een hoger doel kan leiden: een vermogen opbouwen door jezelf sexy te voelen.”

Niet iedereen voelt die diversiteit en inclusiviteit: een foto die ze van zichzelf postte in haar lingerie met daarbij een ketting van de Hindoestaanse god Ganesha, leverde haar de nodige kritiek op en eerder bood ze haar excuses nog aan bij de moslimgemeenschap vanwege islamitische teksten die ze gebruikte tijdens een optreden bij een lingerieshow.

Naast haar lingerielijn brengt de zangeres ook loungewear uit en heeft ze haar eigen beautylijn, die eveneens zeer succesvol is.