Weduwe Bob Saget leeft in ’nieuw en vreemd universum’

„Twee hele maanden. Ik heb inmiddels geleerd dat tijd niets betekent en tegelijkertijd ook weer wel. Je telt de weken, de maanden, die tezamen rare en onwaarschijnlijke mijlpalen vormen. Hoe kunnen we nou al twee maanden zonder jou zijn? Maar het voelt ook alsof je hier gisteren nog was en alsof je eigenlijk nooit bent weggegaan. Het is een behoorlijke reis om uit te vinden hoe opnieuw verder te gaan”, aldus Kelly.

Saget werd op 9 januari dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Orlando, Florida. De autoriteiten stelden vast dat de Full House-acteur overleden is aan een hoofdtrauma. Hij werd slechts 65 jaar.