George van Houts: Zondag met Lubach trekt mijn geloofwaardigheid in twijfel

„Het was een belangrijk onderwerp over hoe algoritmes op internet je een bepaalde fuik in laten zwemmen, steeds dieper en dieper tot je niets anders meer ziet en je een tunnelvisie ontwikkelt. Vind het ook een heel goed programma Zondag met Lubach, daarover geen twijfel”, zegt George in een video op Twitter.

George werd neergezet als complotdenker, omdat hij de officiële lezing over de aanslagen op 11 september 2001 in twijfel trekt. „Door dat in een mandje met al die andere onderzoeken te gooien wordt dat natuurlijk in diskrediet gebracht, mijn geloofwaardigheid wordt in twijfel getrokken en men vraagt zich af of ik al mijn verstandelijke vermogens nog wel bij elkaar heb. Dat is jammer.”

Lange Frans

Volgens de acteur, die al eens een theatervoorstelling maakte over zijn 9/11-waarnemingen, is het wel „te begrijpen” dat velen zo over hem denken. „Want heel veel mensen vinden het belangrijk dat het officiële verhaal verdedigd wordt.”

In dezelfde uitzending werd ook onder anderen Lange Frans een complotdenker genoemd omdat hij gelooft dat de elite en politici in het geheim een satanisch pedofielennetwerk onderhouden. Sinds woensdag zijn alle video’s van de rapper van YouTube verwijderd.