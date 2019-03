Robert Jensen keert terug op tv

Zondag 8 juli wordt een proefaflevering gedraaid in Hilversum waarvoor geïnteresseerd publiek zich gratis mag aanmelden. „De talkshow zal gaan over alles wat Robert Jensen en ons in Nederland en de wereld bezighoudt”, zegt de producent. Die onderwerpen zijn onder meer Trump, nieuws, nepnieuws, media en Den Haag.

„Het zijn warrige tijden, maar Robert Jensen gidst ons erdoorheen. En...er mag gelachen worden”, staat in de aankondiging van de show.