Danny de Munk niet te zien in nieuw seizoen I Can See Your Voice

Ⓒ ANP/HH

RTL heeft bevestigd dat Danny de Munk niet te zien zal zijn als panellid in het nieuwe siezoen van het RTL 4-programma I Can See Your Voice. Het besluit volgt nadat bekend werd dat er aangifte is gedaan tegen de zanger.