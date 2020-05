Jan en Lola winnen LEGO Masters

Jan heeft al sinds hij zich kan herinneren een passie voor de plastic steentjes. „Altijd kreeg ik LEGO voor verjaardagen en Sinterklaas. Dat is eigenlijk nog nooit weggegaan”, vertelt hij. Bij Lola ligt dat iets anders. „Ik speelde vroeger nooit met Lego”, moet ze opbiechten.

Dat veranderde toen ze een relatie kregen en Jan de spullen hun huis in bracht. „Mijn moeder vraagt wel eens of ik niet te oud ben, omdat ’7-12 jaar’ op het doosje staat. Maar van twee dingen heb je nooit genoeg: LEGO en geld om LEGO te kopen”, zegt Jan lachend.

Vriendschap

Jan zag het bericht over LEGO Masters voorbij komen op Facebook. Gelijk wilde hij meedoen met Lola, maar het stel was ondertussen gescheiden. „Ik moest er wel even goed over nadenken”, vertelt Lola. „Maar aan de andere kant kennen we elkaar zo goed, we hebben aan een blik genoeg”, besloot ze toen. „Het heeft onze relatie heel anders gemaakt. We hebben, mede door LEGO Masters, nu een hechte vriendschap”, vertelt Jan.

Voor de mensen die thuis met de plastic blokjes aan de slag willen, heeft het duo wel wat tips. „Fotografeer dingen en maak die vervolgens na”, zegt Jan. „En geef elkaar opdrachten, speel thuis LEGO Masters”, vult Lola aan.

Jan en Lola hebben als eerste LEGO Masters 25.000 euro en een reis naar Denemarken gewonnen om LEGO te bezoeken. Jan droomt er al jaren van om daar te mogen werken, vertelt hij. „Al mag ik alleen al de gangen vegen.” Lola hoopt in de toekomst een coachingpraktijk te kunnen starten waarin LEGO een rol kan krijgen. „Maar eerst ga ik op m’n dooie gemak een Disney-kasteel bouwen.”