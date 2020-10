Intiem portret Bibian Mentel

Bibian en haar man Edwin in een intiem onderonsje. Ⓒ foto still uit Bibian Mentel LEEF

De eerste scène van Bibian Mentel LEEF gaat door merg en been. De 48-jarige topsportster belooft haar man vlak voor een ingrijpende operatie dat ze zal vechten, sterk zal zijn. Ze vertelt hem dat ze van hem houdt. Geen wonder dat zelfs ’ijskoningin’ Eva Jinek het bijna niet droog hield toen ze onlangs Bibian, haar man Edwin Spee en regisseur Jesse Bleekemolen in de uitzending had.