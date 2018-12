Knight fever!

Gibb (71), die met de tweeling MAURICE (1949-2003) en ROBIN (1949-2012) een hele waslijst aan wereldhits produceerde (Night Fever, Stayin’ Alive, Tragedy) was erg aangedaan na de ceremonie en stond vooral stil bij zijn overleden broers. ,,Jongens’’, sprak hij met tranen in de ogen. ,,Zonder jullie had ik hier nooit gestaan.’’

Vlak daarvoor had PRINS CHARLES nog de lachers op zijn hand gekregen, toen hij de zanger plaagde nadat die na zijn ridderslag amper omhoog kon komen. ,,Jaja’’, zei Charles . ,,Dat gaat op onze leeftijd allemaal toch een stukje moeilijker, nietwaar?’’