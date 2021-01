Eef en Margriet uit Lang Leve de Liefde zijn verloofd

Eind vorig jaar maakten de kijkers van de datingshow kennis met Eef en Margriet. Eef was al eerder in Lang Leve de Liefde op date geweest, maar vond toen helaas niet zijn ideale match. Hij is daarna nog een keer het avontuur aangegaan en werd succesvol gekoppeld aan Margriet. Inmiddels zijn de twee zelfs verloofd!

In Lang Leve de Liefde maken singles een serieuze kans op langdurig liefdesgeluk door direct te gaan samenwonen op de eerste date. De stelletjes verblijven minstens 24 uur samen in een villa. Tijdens de date, die maximaal vijf dagen kan duren, leren de singles elkaar op een nieuwe manier kennen. Het programma is elke werkdag om 19.00 uur te zien bij SBS6.