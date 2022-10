Voormalige nanny: ’Ex Olivia Wilde ging voor haar auto liggen’

Sterren

Nieuwe album Maan ’soort dagboek’

Het nieuwe album van Maan is voor de zangeres een weerspiegeling van haar leven. Op haar tweede studioalbum Leven staan vooral persoonlijke nummers die vertellen over momenten of periodes uit de afgelopen jaren. Voor de 25-jarige zangeres is het album een soort „dagboekje” geworden. „Eigenlijk zijn ...