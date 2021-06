Dit is de Oranje-single van Geer en Jeroen!

Gerard en Jeroen, die ook samen bij De Toppers zitten, willen met het lied Nederlandse sporters en sportliefhebbers nog meer in de Oranjesferen krijgen. „In deze bijzondere tijd willen we natuurlijk niet achterblijven”, aldus Jeroen. „Na zeven jaar doet het Nederlands elftal weer aan een groot toernooi mee en staat komende zomer in het teken van topsport. En met alles wat er in het laatste jaar is gebeurd, is het nu tijd voor een feestje.”

Voor Alles op Oranje is een nieuwe tekst geschreven op de hit Suzanne van VOF De Kunst. De mannen namen de videoclip bij de single op in een straat in Den Haag die volhangt met oranje vlaggetjes. „Dit is toch fantastisch”, zegt Gerard. „Ik heb zin in de komende sportzomer en alle festiviteiten die erbij horen. Laten we hopen dat onze sporters het heel goed gaan doen. Wij staan in ieder geval als een man achter hen.”