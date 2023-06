Peter Gillis raakt Belgisch vakantiepark binnen een jaar kwijt

Gillis had de erfpacht van het vakantiepark niet vernieuwd in 2019. Dat heeft het stadsbestuur aangegrepen om het vertrek van Gillis via de rechter af te dwingen. De rechter heeft de gemeente Lommel in het gelijk gesteld. Dat betekent dat Gillis binnen twaalf maanden het park moet opdoeken en onrechtmatig gebouwde constructies moet afbreken. Vervolgens moet hij het vakantiepark kosteloos overdragen aan de gemeente Lommel. Slaagt Gillis er na twaalf maanden niet in om Het Blauwe Meer te sluiten, moet hij een boete van 1000 euro per dag betalen.

Gillis kan nog in hoger beroep gaan. Maar, zegt Gillis, „eerst gaan we het vonnis bestuderen met mijn advocaat.” Door de Nederlandse gemeente Peel en Maas werd Gillis ook al eens een dwangsom opgelegd omdat hij arbeidsmigranten illegaal huisvestte op een van zijn campings.