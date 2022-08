Ook BBC-interviewster prins Andrew wil film maken

Recentelijk werd bekend dat er wordt gewerkt aan een film met de titel Scoop. De film, waarin verteld wordt hoe de BBC prins Andrew voor de camera kreeg, is deels gebaseerd op het boek van voormalig Newsnight-producent Sam McAlister. In haar boek Scoops onthult zij meerdere details over het gesprek met Andrew. Nu krijgt McAlister dus concurrentie van haar voormalige collega.

Voor beide producties is nog geen rolverdeling bekendgemaakt. Eerder schreven verscheidene Britse en Amerikaanse media dat Hugh Grant in Scoop mogelijk de rol van de prins op zich zou nemen. De Britse acteur ontkent dat hij bij de verfilming betrokken is.

Het interview in 2019, waarin Andrew sprak over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de aantijgingen dat hij seks had gehad met de destijds minderjarige Epstein-beschuldiger Virginia Giuffre, had grote gevolgen voor de prins. Zijn weerleggingen van die beschuldigingen werden door het grote publiek als niet geloofwaardig beschouwd. De hertog van York legde kort na het gesprek zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.