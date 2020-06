Houdt de 1001-nachtmerrie voor prinses Haya dan nooit op?

Ⓒ Getty Images

Na de nederlaag voor de emir van dubai, sjeik Mohammed al Maktoum (70), waarbij prinses Haya (46) de voorlopige voogdij kreeg over hun twee kinderen, barst er een nieuwe strijd los: wie krijgt de bezittingen? Haya, fervent paardenliefhebber, zou zomaar gedwongen afscheid moeten nemen van een aantal van de renpaarden die miljoenen waard zijn, doordat onduidelijk is wie welk paard bezit. En er is in de tussentijd al gesjoemeld met het eigendomsbewijs van de dieren...