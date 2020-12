Lizzo geeft moeder nieuwe auto voor kerst

„Ik heb mijn moeder een nieuwe Audi gegeven voor de kerst”, schreef Lizzo bij een video op Instagram waarin te zien is hoe ze het grote cadeau overhandigde. Haar moeder reageerde geëmotioneerd op het presentje en gaf haar dochter een dikke knuffel.

„Ik weet nog dat ik in mijn auto aan het huilen was toen mijn vader overleed. Geen baan, geen geld, geen plek om te wonen, hopend dat ik ooit kon zorgen voor mijn familie”, blikte de 32-jarige zangeres terug op toen ze haar vader verloor in haar studententijd. „Ik kon niet zorgen voor mijn vader, dus ik wil ervoor zorgen dat ik mijn moeder verwen. Fijne feestdagen allemaal.”