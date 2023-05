Gerrit Hiemstra stopt na bijna 25 jaar als weerman bij NOS

De 61-jarige Hiemstra maakte in 1998 zijn debuut bij de NOS. Hij viel eerst in voor onder anderen Erwin Kroll en werd later een vaste kracht. Sindsdien brengt hij gemiddeld twee dagen in de week de weersverwachting op televisie en radio. Na zijn tijd bij de NOS wil Hiemstra met een nieuw bedrijf een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

„Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin bij de NOS en doe het werk nog altijd met veel plezier”, zegt hij. „Het blijft een voorrecht om onderdeel te zijn van de NOS en een bijdrage te leveren aan het informeren van de Nederlandse samenleving. Tot nu toe heb ik vooral veel verteld en gesproken over klimaatverandering, maar nu wil ik er ook echt iets aan gaan dóen.”

De NOS gaat Hiemstra missen, aldus hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann. „Gerrit is voor de kijker een vaste waarde geworden die zonder opsmuk het weer brengt in het NOS Journaal, en die de laatste jaren ook online en op sociale media met zijn kennis over het klimaat een snaar weet te raken bij een nieuwe generatie.”