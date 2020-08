Olivia Colman bang dat Elizabeth niet blij is met haar Queen

De 46-jarige Olivia vindt het heftig om iemand te spelen die iedereen goed kent. Dat voelde anders dan toen ze koningin Anne (1665-1714) speelde in The Favourite. „Het mooie van koningin Anne is dat niemand kan zeggen dat ze niet zo klonk, maar iedereen kan me vertellen hoe de Queen klinkt en dat is best vervelend.”

Helemaal fout

Ze vindt het dan ook zenuwslopend om een echt personage te spelen dat nog leeft. „Je denkt: oh mijn God, wat als koningin Elizabeth de serie kijkt en me ziet? Misschien vindt ze mijn interpretatie wel helemaal fout en zapt ze weg.”

Toch vindt de actrice het een geweldige rol om te spelen. „Het klinkt raar, maar ik vind het leuk dat ze niet kan zeggen wat ze denkt”, legt Olivia uit. „Om zichzelf uit te drukken geeft ze kleine hints, als broodkruimels. Ze maakt deel uit van een generatie die niet spontaan mocht zijn, niet het eerste mocht zeggen wat in hen opkwam. Het is een moeilijke positie om in te verkeren, maar ze is altijd erg goed omgegaan met de verantwoordelijkheid.”