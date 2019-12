Guns N’ Roses sluit Pinkpop af

De kaartverkoop voor de komende editie begon een stuk eerder dan gebruikelijk. De voorgaande jaren begon die pas in het voorjaar, nadat de line-up tijdens de jaarlijkse persconferentie in Paradiso was bekendgemaakt.

Festivalbaas Jan Smeets legde eerder al uit dat dat op advies was, om eerder te beginnen. „Tegenwoordig begint iedereen al vroeg en het is fijn dat we zijn gestart nu de feestdagen op de loer liggen”, aldus Smeets ruim twee weken geleden.

Pinkpop duurt van 19 tot en met 21 juni en is in Landgraaf, Limburg.