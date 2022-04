Pink Floyd steunt Oekraïne met nieuw nummer

Van de oorspronkelijke leden van Pink Floyd doen alleen David Gilmour en drummer Nick Mason mee. Bassist Guy Pratt en toetsenist Nitin Sawhney completeren de band. Gilmour heeft een Oekraïense schoondochter en zegt tegen de website Loudwire zeer boos te zijn over de invasie. Die noemt hij een „verachtelijke daad.”

Het nummer is geënt op een protestsong uit de Eerste Wereldoorlog. Khlivnjoek zong het nummer in Kiev en daarvan staan beelden op sociale media. De song, waarvan de Engelse titel The Red Viburnum In The Meadow luidt, is uitgegroeid tot een protestsong tegen de invasie in Oekraïne. Hey Hey Rise up and rejoice luidt de laatste regel van het lied en dat vormde de inspiratiebron voor de track van Pink Floyd.

Overigens toerde Khlivnjoek met zijn band Boombox door de Verenigde Staten toen de Russen Oekraïne binnenvielen. De zanger onderbrak de tournee en keerde terug naar zijn land om zich bij het leger aan te sluiten. Gilmour sprak de muzikant toen deze in het ziekenhuis was opgenomen nadat hij gewond was geraakt bij een mortieraanval.

Pink Floyd bracht in 2014 voor het laatst materiaal uit. Dat was het album The Endless River, een sequel van het album The Division Album uit 1994.