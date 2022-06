S.A. Cosby: ’Dit boek veranderde mijn leven’

Cultuur

’Vogeleiland’ van Marion Pauw beste spannende boek

De Gouden Strop 2022 voor het beste Nederlandstalige spannende boek is gewonnen door Marion Pauw voor haar thriller Vogeleiland. De schrijfster kreeg de prijs donderdagavond tijdens de Avond van het Spannende Boek in de Bibliotheek Neude in Utrecht. Dat was tevens het startsein voor de Nederlandse T...