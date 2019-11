Hilaria Baldwin dankbaar voor alle steun na miskraam

„Ogen opgezwollen van het huilen, suf van de verdoving en kramp van de operatie... maar ik heb het gered en ik wil jullie laten weten dat ik fysiek oké ben”, schreef Hilaria bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. „Ik ben dankbaar voor mijn familie, vrienden, doktoren, verplegers en iedereen die mijn hand heeft vastgehouden tijdens deze zware tijd. Jullie hebben geen idee hoe veel dat voor mij betekent. Ik doe het stap voor stap en begin aan mijn herstelproces.”

Ⓒ Instagram

Meer dan 94.000 mensen reageren op de post van Hilaria Baldwin, waarin ze een close-up van haar gezicht laat zien. Een van haar stiefdochters, Ireland Baldwin (24), reageert ook op de foto. Het model schrijft: „I love you”. Ireland Baldwin komt uit Alec Baldwin’s eerste huwelijk met collega-actrice Kim Basinger (65).

De yoga-instructrice deelde maandag het droevige nieuws dat hun baby na vier maanden was overleden. Hilaria kreeg in april ook al een miskraam. Alec (61) en Hilaria trouwden in 2012 en hebben vier kinderen: Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) en Romeo (1).

Bekijk ook: Zwangerschap Hilaria Baldwin eindigt in miskraam