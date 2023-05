’Les Misérables’ domineert de Musical Awards

De vakjury, bestaand uit Hilde Scholten, Jamai Loman, Henriette Tol, Maurice Luttikhuis, Joy Kreiken, Arno Gelder en Dianne Zuidema, kende de beroemde musical naar de roman van Victor Hugo daarnaast tevens awards toe voor de beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Freek Bartels), beste regie (Laurence Connor & James Powell), beste decorontwerp (Matt Kinley) en beste lichtontwerp (Paule Constable).

Prijzen

’Sweeney Todd’ kwam daar met vier awards aardig bij in de buurt. Niet alleen de prijs voor beste kleine musical ging naar de ’bloedbarbier van Fleetstreet’, ook de titelrolspeler Hans Peter Janssens werd beloond voor zijn overtuigende vertolking. Samir Hassan kreeg een award voor de beste mannelijke bijrol in een kleine musical en ook het geluidsontwerp van Maarten Houdijk viel in de prijzen.

Zowel Freek Bartels als Brigitte Heitzer, hier links en rechts in de musicalcomedy ’Blind date’, ontvingen een Musical Award (Bartels voor ’Les Mis’ en Heitzer voor ’Blind date’), maar ook Sanne Franssen (midden) had best in de prijzen mogen vallen. Ⓒ Annemieke van der Togt

Gelukkig durfde de Theater B.V. de nek uit te steken en een hele nieuwe musical in de markt te zetten. De heerlijke musicalcomedy ’Blind date’ was misschien wel dé verrassing van het seizoen en dat werd niet alleen beloond met een award voor beste nieuwe Nederlandse oorspronkelijke musical, maar ook met de award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical (Brigitte Heitzer) en die voor beste script en dialogen (Allard Blom).

Gaia Aikman als Aida in de gelijknamige musical. Ⓒ Deen van Meer

Bij de hernieuwde versie van ’Aida’ kon de jury niet om Gaia Aikman heen, die het dak van het Circustheater er avond na avond afblaast. Maar verder greep deze musical compleet naast de prijzen. En hoewel het een heerlijke feelgood productie was, ging ook ’The Prom’ slechts met een prijs naar huis: die van beste vertaling door Jurrian van Dongen. Ook voor ’Dagboek van een herdershond’ viel de oogst flink tegen. Alleen hoofdrolspeler Joes Brauers, die de rol van kapelaan Oudekerke speelde, wist zijn vertolking om te zetten in een award voor aanstormend talent. Ook ’Checkpoint Charlie’ mocht slechts een prijs ophalen; Stef Bos had volgens de jury de beste liedteksten afgeleverd.

Concurrent

Mattijs van Bergen won een award voor de kostuums die hij voor ’Charlie and the Chocolate Factory’ ontwierp. Het is jammer dat Remko Vrijdag in de categorie beste mannelijke hoofdrol in een grote musical Freek Bartels als concurrent trof, want zijn vertolking van Willy Wonka was niet te versmaden.

De niet al te beste productie ’Grease’ werd daarentegen dan weer beloond met maar liefst twee awards: de choreografieën van Daan Wijnands en het door Esmée Dekker gespeelde bijrolletje van Rizzo. Al waren die, los van de musical zelf, ook wel weer zeer terecht.

’Assepoester’ van Van Hoorne Entertainment werd door het publiek (kijkers konden hun stem uitbrengen tijdens de uitzending) tenslotte verkozen tot beste familiemusical.