Kelly Clarkson mag door met succesvolle talkshow

„The Kelly Clarkson Show is een plaats voor verhalen die entertainen, inspireren en die kijkers van meerdere generaties aanspreken”, gaat Wilson verder. Ze belooft met het productieteam succesvolle shows te blijven maken.

Ook NBC is te spreken over Kelly. „Kelly gebruikt haar oprechte warmte en natuurlijke nieuwsgierigheid om een boeiende en onderhoudende show neer te zetten”, zegt Valari Staab, voorzitter van NBCUniversal Local. „The Kelly Clarkson Show is een waardevol onderdeel van onze programmering.”

Kelly, in 2002 de eerste winnaar van de zangwedstrijd American Idol, maakte in 2019 de eerste aflevering van haar talkshow. In de vier seizoenen van de show sleepte ze diverse prijzen in de wacht. Zo won ze tweemaal een award voor beste entertainmenttalkshow en mocht ze maar liefst dertien Daytime Emmy Awards in ontvangst nemen.