Frank en Rogier: ’Glamourland past niet meer in deze tijd’

„Dit gaat niet meer spelen bij RTL. Het heeft er niets mee te maken dat wij Glamourland niet leuk vinden, maar met dat we tegenwoordig in een heel andere tijd leven”, legt de 45-jarige Rogier uit. „Dertig jaar geleden was er geen sociale media, toen was er niets. Toen was dat allemaal nieuw. Zoiets was nog nooit gedaan.”

Glamourland werd in de jaren 90 gemaakt door Gert-Jan Dröge en uitgezonden bij de AVRO. Dröge liep voor het programma tal van societyfeestjes af. „Als wij nu naar een feestje zouden gaan staat het de volgende dag al overal op internet. Je kan nooit meer die kers op de taart laten zien”, zegt Rogier.

Door hun overstap naar RTL kwam ook een einde aan hun programma Een Paleis voor een Prikkie. Dat is overgenomen door een ’dankbare’ Brian en Peer.