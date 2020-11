Larry King aan de beterende hand: opgeknapt in ziekenhuis

Twee weken geleden kwam de talkshowhost in het ziekenhuis terecht door bloedtoevoer-problemen. Volgens Page Six bevestigen verschillende bronnen dat hij zaterdag het ziekenhuis zou mogen verlaten. Larry werd in 2019 ook in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte.

Larry heeft een zwaar jaar achter de rug. In augustus overleden plotseling twee van zijn kinderen. Chaia werd 51 jaar oud en Andy 65 jaar oud. Hij heeft drie andere kinderen.